В Прикамье подтверждено 44 случая коронавируса

12:38 | 27.05.2020

На 27 мая за последние сутки в регионе выявлено 44 случая COVID-19, всего их стало 1495.



За прошедшие сутки выписаны из больниц 56 человек, всего выздоровели 796 пациентов. Два человека умерли: у мужчин 52 и 78 лет были тяжелые сопутствующие заболевания, ставшие основной причиной смерти.



В России за сутки зафиксировано 8338 случаев коронавируса, общее количество с начала пандемии достигло 370 680.

© «Вечерние ведомости»