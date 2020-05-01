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12:25 | 27.05.2020

Аптечная сеть предоставит маски по льготным ценам для граждан Прикамья старше 65

С 27 мая в сети аптек «Планета здоровья» начнет продажу защитных масок по льготной цене. Для жителей Прикамья старше 65 лет цена составит 10 рублей. Об этом 26 мая на Совете глав рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае остается достаточно стабильной. При этом мы понимаем, что нужно стремиться к снижению уровня заболеваемости, а для этого необходимо соблюдать необходимые меры безопасности, в том числе масочный режим. Жителям края нужно быть осторожными и беречь себя. Нами достигнуты договоренности с аптечной сетью «Планета здоровья», которая представлена почти в каждой территории. Уже завтра для группы риска, к которой относятся люди старше 65 лет, маски будут доступны по сниженной цене – за 10 рублей», – рассказал Дмитрий Махонин.

Напомним, в период самоизоляции на территории края людям пожилого возраста оказывается поддержка со стороны социальных участковых и волонтеров. Граждане старше 65 лет могут оформить заявку на покупку продуктов, лекарств, обратиться за помощью в бытовых вопросах или получить консультацию профессиональных психологов и юристов.

В регионе работают три канала связи, по которым люди старше 65 лет могут оставить заявку на помощь:

- Call-центр региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 8(342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92

- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками 8(800) 200-34-11

- Скорая социальная помощь 129 (со стационарного телефона), 8 800 100 83 05 (с мобильного).

© «Вечерние ведомости»

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