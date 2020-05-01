«ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 муниципальных ЦТП в Перми

12:19 | 27.05.2020

ООО «ЕЭС-Гарант» и пермское МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ») подписали договор по модернизации 4 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Выполненные работы позволят муниципальному предприятию в 2 раза сократить затраты на электроснабжение и повысить качество предоставляемых жителям услуг.



Старые насосы в ЦТП будут заменены на современные низкочастотные. Их главное преимущество — автоматическая регулировка скорости двигателя, благодаря которой не только снижается энергопотребление, но и увеличивается ресурс работы оборудования, сокращается количество сбоев.



Таким образом, реализация энергосервисных мероприятий позволит муниципальному предприятию экономить более 270 тыс. кВтч в год и обеспечить бесперебойную подачу отопления и горячей воды в обслуживаемые дома. Сэкономленные денежные средства ПМУП «ГКТХ» намерено направить на подготовку сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 гг.



Это уже второй договор, заключенный между компаниями в этом году. В марте 2020 г. аналогичные работы выполнены ООО «ЕЭС-Гарант» на других 4 ЦТП МУПа, модернизация позволит предприятию экономить более 300 тыс. кВтч в год.

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