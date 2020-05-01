Пермь: новости дня
17:02 | 26.05.2020
Внесены изменения в Генеральный план Перми
Напомним, что в рамках инвестиционного проекта на данном участке будет построен многофункциональный центр с гостиницей. Для повышения доступности к объекту на ул. Советской будет обустроен надземный пешеходный переход и расширена автомобильная дорога. Однако ул. Попова имеет крутые откосы, перепад высот на пересечении улиц Попова и Советской составляет 9 метров, организация сквозного проезда через ул. Попова без сложных инженерных решений невозможна.
Депутат Илья Лисняк поинтересовался, сможет ли застройщик перекрыть пешеходный переход. Администрация пояснила, что такой возможности у застройщика не будет, по завершении работ переход будет передан муниципалитету.
Также депутаты единогласно поддержали отмену параметра высотности «не менее 4-х этажей» для зон центра Перми и жилой застройки.
Изменение предельного параметра высотности для данных зон необходимо для строительства объектов коммунального обслуживания. Обычно высота таких объектов не превышает 1-2 этажей, однако, в соответствии с правилами, для проведения их реконструкции придется увеличивать этажность. Как отметили в администрации Перми, отмена параметра окажет не только благоприятное влияние на инвестиционный климат города, но и позволит избежать возможных трудностей при строительстве торговых и административных зданий в будущем.
© «Вечерние ведомости»
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