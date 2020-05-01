Финансовую поддержку властей Прикамья получат 229 семей, пострадавших от паводка

16:57 | 26.05.2020

В этом году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдается большой паводок, по сравнению с предыдущими годами.



На заседании Совета глав муниципальных образований глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что паводок этого года побил все рекорды. Он затронул 12 муниципальных образований. Режим ЧС вводился в Гайнском и Соликамском округах, режим повышенной готовности – еще в шести территориях. В зонах подтопления находились более тысячи человек. Пострадали дома (116), придомовые территории (783), участки дорог (16).



Вопрос поддержки жителей этих территорий обсудили сегодня, 26 мая, на заседании Совета глав муниципальных образований.



«Мы должны своевременно выплатить все компенсации. Важно, чтобы жители получили деньги и за сезон успели все восстановить. Знаю, что работа по оказанию материальной поддержки уже началась. Первые выплаты (от 5 до 15 тыс. руб. на предметы первой необходимости) уже ушли людям. Сейчас готовятся распоряжения по Гайнскому и Соликамскому округам, где был введен режим ЧС и имущество пострадало сильнее. Здесь семьи получат на ремонты и восстановление домов от 50 до 100 тыс. руб.», – заявил глава региона.



В целом в Пермском крае матпомощь получат 229 семей, пострадавших от паводка, – из территорий Гайнского, Соликамского, Пермского, Чердынского и Александровского округов. Матпомощь от краевых властей уже поступила 81 семье. До 20 июня компенсации получат жители, чье хозяйство пострадало из-за паводка.



Компенсации проводятся из средств резервного фонда правительства Пермского края. Напомним, его объем был увеличен в 10 раз – до 5 млрд руб. Более 6 млн руб. будет направлено на поддержку жителей пострадавших территорий.



По словам министра социального развития Павла Фокина, число пострадавших устанавливают комиссии по определению материального ущерба при главах муниципалитетов. «В Гайнском округе полностью или частично от паводка пострадало 80 домовладений в поселках Серебрянка, Оныл и Усть-Черная. Семьи получат материальную помощь в размере от 50 до 100 тыс. руб. Выплаты должны прийти людям до 20 июня», – доложил министр.



Министерство социального развития уже предоставляет жителям матпомощь на приобретение предметов первой необходимости. Поддержку до 15 тыс. руб. получат 83 семьи. Деньги уже начали поступать на счета пострадавших.



В Соликамском городском округе определяется список семей, которым будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере до 100 тыс. руб. Матпомощь до 15 тыс. руб. на предметы первой необходимости здесь уже выплачивается. Выплаты в округе получат 50 семей.

© «Вечерние ведомости»