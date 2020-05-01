В Перми пройдет прямая телефонная линия по изменению маршрутной сети с 1 июня

13:25 | 26.05.2020

27 мая с 15:00 до 16:00 в call-центре состоится прямая линия по вопросам внедрения второго этапа новой маршрутной сети и изменения маршрутов общественного транспорта с 1 июня. На звонки жителей ответит начальник департамента транспорта Анатолий Путин.



Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин расскажет горожанам об изменениях маршрутной сети с 1 июня, о новых возможностях оплаты проезда банковской картой и бесплатных пересадках. Звонки принимаются 27 мая с 15:00 до 16:00 по телефону call-центра: 2-059-059.



Напомним, преобразования маршрутной сети Перми начались с 1 апреля этого года. В первый этап были включены Кировский и Орджоникидзевский, частично Мотовилихинский и Дзержинский районы, в которых остро стоял вопрос организации новых транспортных связей и повышения интенсивности движения из района в центр города.



Во второй этап включены маршруты левобережной части Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. В этих районах продолжится развитие внутрирайонных связей, сокращение интервалов движения на высоко востребованных маршрутах, а также сокращение избыточного дублирования в центре.



Отметим, что вместе с изменениями маршрутов следования на них появляется возможность использовать при оплате проезда банковскую карту, а также совершать бесплатную пересадку. На остальных маршрутах эти опции станут доступны до 15 июля.

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