Пермь: новости дня
13:25 | 26.05.2020
В Перми пройдет прямая телефонная линия по изменению маршрутной сети с 1 июня
Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин расскажет горожанам об изменениях маршрутной сети с 1 июня, о новых возможностях оплаты проезда банковской картой и бесплатных пересадках. Звонки принимаются 27 мая с 15:00 до 16:00 по телефону call-центра: 2-059-059.
Напомним, преобразования маршрутной сети Перми начались с 1 апреля этого года. В первый этап были включены Кировский и Орджоникидзевский, частично Мотовилихинский и Дзержинский районы, в которых остро стоял вопрос организации новых транспортных связей и повышения интенсивности движения из района в центр города.
Во второй этап включены маршруты левобережной части Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. В этих районах продолжится развитие внутрирайонных связей, сокращение интервалов движения на высоко востребованных маршрутах, а также сокращение избыточного дублирования в центре.
Отметим, что вместе с изменениями маршрутов следования на них появляется возможность использовать при оплате проезда банковскую карту, а также совершать бесплатную пересадку. На остальных маршрутах эти опции станут доступны до 15 июля.
© «Вечерние ведомости»
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