Власти Прикамья поддержат перевозчиков, пострадавших от коронавируса

13:06 | 26.05.2020

Деньги, сэкономленные на субсидируемых авиарейсах Пермь – Прага – Пермь, направят на поддержку сотрудников ПГУП «Автовокзал» и межмуниципальных перевозчиков. Соответствующий документ принят на заседании правительства Пермского края.



По словам главы региона Дмитрия Махонина, задача краевых властей – поддержать деятельность предприятий, пострадавших во время пандемии. «Сэкономленные средства должны остаться в транспортной отрасли», – подчеркнул он.



В результате отмены из-за коронавируса субсидируемых рейсов в Пермском крае сэкономлено 64 млн руб. 37 из них решено направить в виде субсидий перевозчикам, работающим на межмуниципальных маршрутах (как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям). Во время распространения коронавирусной инфекции такие перевозки ограничены. Благодаря краевой поддержке перевозчики смогут сохранить устойчивость, в частности, выдать зарплату сотрудникам.



Помимо этого, 18,4 млн руб. будут переданы краевому автовокзалу в Перми. Руководство автовокзала направит их на оплату труда своих сотрудников (261 чел.).



Еще 8,6 млн руб. предлагается направить на поддержку муниципальных унитарных предприятий, обслуживающих маршруты регулярных перевозок, в целях оплаты труда сотрудников.



Напомним, согласно введенным в крае противоэпидемическим мерам с 6 апреля межрегиональные перевозки были приостановлены. С 11 мая частично восстановлены автобусные рейсы Пермь – Нижний Тагил, Пермь – Челябинск, Пермь – Казань, Пермь – Самара, Пермь – Североуральск и Пермь – Ижевск. Сегодня «Автовокзал» восстановил 9 из 29 маршрутов. На сегодня пассажиропоток составляет 31% по сравнению с маем 2019 года – тогда среднесуточный пассажиропоток составлял 7070 чел., нынче – 2192 чел.



Напомним, на совещании «О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране» президент Владимир Путин особо подчеркнул: «Вынужденное ограничение работы с марта негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по зарплате».



Дополнительными субсидиями Пермский край поддерживает автоперевозчиков – отрасль, наиболее пострадавшую за время борьбы с коронавирусной инфекцией.

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