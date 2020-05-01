Ежесуточный прирост числа больных в Прикамье составил 2,9%

12:59 | 26.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 41 новый случай заражения COVID-19: 35 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 6 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1451. Ежесуточный прирост больных составил 2,9% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни четвертый день подряд меньше 1. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: https://www.permkrai.ru/antivirus.



Из 41 нового инфицированного - 22 мужчины, 19 женщин. Младше 45 лет – 11 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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