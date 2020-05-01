В Пермском крае выявлен еще 41 случай COVID-19

12:40 | 26.05.2020

На 26 мая за сутки в Прикамье подтвержден 41 случай коронавируса, общее число заболевших за время пандемии составило 1451.



За сутки выздоровели и выписаны из больниц 48 человек; всего в регионе вылечились 740 пациентов. Умерла одна пациентка – причиной смерти 74-летней женщины стал коронавирус.



В России зафиксировано еще 8915 случаев COVID-19, из них 2830 – в Москве. Всего в стране выявлено 362 342 случая заболевания.

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