В Прикамье запускают прямые авиарейсы в Минеральные Воды

18:01 | 25.05.2020

С 1 июня авиакомпания Азимут приступает к выполнению полетов в Минеральные Воды. Продажа билетов открыта на сайте авиаперевозчика.



Время в пути из краевой столицы в Минеральные Воды составит 2 часа 55 мин. Вылет из Перми в 07:25, в обратном направлении 09:10. Рейсы будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 по понедельникам и пятницам. В зависимости от тарифа стоимость билета в одну сторону стартует от 3280 рублей.



Отметим, что в связи с поэтапным снятием ограничительных мер в Ставропольском крае с 1 июня санаторно-курортные учреждения возобновят свою работу и начнут принимать отдыхающих с соблюдением повышенных требований к профилактике распространения COVID-2019.



Кроме этого, из Международного аэропорта «Пермь» продолжается выполнение рейсов в Нижний Новгород, Краснодар и Ростов-на-Дону, Анапу, Казань, Калининград, Москву, Новосибирск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Сургут, Тюмень и Уфу.



Напомним, с 16 мая 2020 в аэропорту Большое Савино проводятся работы по реконструкции сопряжения рулежной дорожки с взлетно-посадочной полосой. В связи с этим до 1 июня работа аэропорта ограничена.

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