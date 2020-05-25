Пермь: новости дня
17:47 | 25.05.2020
Роботы помогут победить коронавирус в Пермском крае
Власти Прикамья заключили контракт с пермской компанией ООО «Промобот» на поставку 17 терминалов для измерения температуры для лечебных учреждений Пермского края. Они будут измерять температуру сотрудников в перепрофилированных под лечение пациентов с COVID- 19 отделениях.
Цена контракта составила 3,7 млн рублей. Закупка проводится в целях предотвращения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции.
Promobot Thermocontrol позволяет измерить температуру тела человека за 5-8 секунд и сразу же передать данные о повышенной температуре на монитор ответственного работника больницы. Терминал исключает контакт человека с человеком и автоматически регистрирует результаты измерения температуры. Таким образом, робот дает возможность оперативно получить информацию о потенциальных носителях вируса и быстро среагировать для организации необходимых мер безопасности.
«Сейчас на входе в перепрофилированные отделения осуществляются «входные фильтры» с проведением контроля температуры тела сотрудника и обязательным уточнением состояния здоровья, осуществление такого фильтра с помощью термоконтроллеров позволит сократить непосредственные контакты между медработниками, что исключает возможность воздушно-капельного и контактного механизмов передачи коронавирусной инфекции», - прокомментировали закупку в краевом министерстве здравоохранения.
Платформы для измерения температуры будут установлены в лечебных учреждениях Прикамья, в том числе в Пермской краевой клинической инфекционной больнице, клиническом кардиологическом диспансере, краевой детской клинической больнице, городской клинической больнице им. М. А. Тверье, а также в Осинской и Октябрьской центральных районных больницах, Краснокамской городской больнице, в больнице Коми-Пермяцкого и Лысьвенского округов и других учреждениях.
Срок поставки станций - до 1 июня 2020 года.
Напомним, в апреле текущего года компанией «Промобот» уже были установлены терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.
© «Вечерние ведомости»
25.05.2020
23:03 | 25.05.2020
В Свердловской области по требованию прокуратуры снесли аварийное здание
21:20 | 25.05.2020
Следователи сообщили о третьем погибшем в результате урагана в Свердловской области
20:38 | 25.05.2020
Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели людей из-за урагана в Свердловской области
20:04 | 25.05.2020
Во время урагана в Екатеринбурге погиб крановщик
19:57 | 25.05.2020
Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении особого режима до 1 июня
19:22 | 25.05.2020
Следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя в реке Лозьва Свердловской области
19:09 | 25.05.2020
Прокуратура помогла сотрудникам екатеринбургской металлургической компании получить долги по зарплате в размере более 600 тысяч
18:54 | 25.05.2020
За выходные в Свердловской области были оформлены материалы по 265 нарушениям указа об особом режиме
18:11 | 25.05.2020
В Екатеринбурге прошел сильный ураган
18:01 | 25.05.2020
В Прикамье запускают прямые авиарейсы в Минеральные Воды
17:52 | 25.05.2020
В Екатеринбурге возобновляются рейсы в Башкирию
17:47 | 25.05.2020
Роботы помогут победить коронавирус в Пермском крае
17:43 | 25.05.2020
Для детей медиков Перми открыта круглосуточная дежурная группа
17:28 | 25.05.2020
В Свердловской области активизировались фальшивомонетчики
16:58 | 25.05.2020
В Екатеринбурге 47 спасателей тушат заброшенную градирню
16:41 | 25.05.2020
В Екатеринбурге ГИБДД провела очередной рейд по проверке мест сбора уличных гонщиков
15:10 | 25.05.2020
Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой
14:47 | 25.05.2020
В Екатеринбурге осужден бывший кондуктор, угнавший со стоянки три автобуса за ночь
14:03 | 25.05.2020
Скончались еще два свердловчанина с Covid-19
13:59 | 25.05.2020
Уральские врачи вылечили еще 44 пациента с коронавирусом
13:51 | 25.05.2020
Пермские туристы из Нью-Йорка и Гоа вернулись домой благодаря поддержке краевых властей
13:41 | 25.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,0 балла
13:18 | 25.05.2020
Под Екатеринбургом трое полицейских оставили раненого мужчину на свалке и подделали документы
13:01 | 25.05.2020
В четверг в Перми будет запрещена продажа спиртного