Роботы помогут победить коронавирус в Пермском крае

17:47 | 25.05.2020

Власти Прикамья закупили 17 станций для измерения температуры сотрудников в перепрофилированных отделениях.



Власти Прикамья заключили контракт с пермской компанией ООО «Промобот» на поставку 17 терминалов для измерения температуры для лечебных учреждений Пермского края. Они будут измерять температуру сотрудников в перепрофилированных под лечение пациентов с COVID- 19 отделениях.



Цена контракта составила 3,7 млн рублей. Закупка проводится в целях предотвращения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции.



Promobot Thermocontrol позволяет измерить температуру тела человека за 5-8 секунд и сразу же передать данные о повышенной температуре на монитор ответственного работника больницы. Терминал исключает контакт человека с человеком и автоматически регистрирует результаты измерения температуры. Таким образом, робот дает возможность оперативно получить информацию о потенциальных носителях вируса и быстро среагировать для организации необходимых мер безопасности.



«Сейчас на входе в перепрофилированные отделения осуществляются «входные фильтры» с проведением контроля температуры тела сотрудника и обязательным уточнением состояния здоровья, осуществление такого фильтра с помощью термоконтроллеров позволит сократить непосредственные контакты между медработниками, что исключает возможность воздушно-капельного и контактного механизмов передачи коронавирусной инфекции», - прокомментировали закупку в краевом министерстве здравоохранения.



Платформы для измерения температуры будут установлены в лечебных учреждениях Прикамья, в том числе в Пермской краевой клинической инфекционной больнице, клиническом кардиологическом диспансере, краевой детской клинической больнице, городской клинической больнице им. М. А. Тверье, а также в Осинской и Октябрьской центральных районных больницах, Краснокамской городской больнице, в больнице Коми-Пермяцкого и Лысьвенского округов и других учреждениях.



Срок поставки станций - до 1 июня 2020 года.



Напомним, в апреле текущего года компанией «Промобот» уже были установлены терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.

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