Для детей медиков Перми открыта круглосуточная дежурная группа

17:43 | 25.05.2020

Сейчас дежурные группы города посещают порядка 5 тысяч ребят, для детей медиков функционирует круглосуточная группа. Вопрос о полном открытии дошкольных учреждений зависит от эпидемиологической обстановки.



В течение мая количество дежурных групп в детских садах увеличилось. Посещать их могут дети из семей, где оба родителя работают в организациях, деятельность которых разрешена нормативными документами. Для устройства ребенка в дошкольное учреждение семье необходимо связаться с руководителем детского сада и оформить заявление, предоставив разрешение от работодателя на передвижение. Кроме того, для посещения детского сада родителям необходимо получить справку врача о том, что ребенок здоров. Для этого возможен вызов специалиста на дом или посещение кабинета здорового ребенка в поликлинике.



- Это обязательная мера, потому что ребенок долго отсутствовал. Дежурные группы сейчас работают практически в каждом детском саду. Мы максимально подстраиваем их график под потребности родителя. В мае для детей медицинских работников начала работу круглосуточная группа, - прокомментировала начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.



Круглосуточная группа открыта в Индустриальном районе, в детском саду «Эврика». Отметим, что дежурные группы работают строго в рамках противоэпидемиологического режима. Так, утренние фильтры предусмотрены в обязательном порядке не только для детей, но и для сотрудников учреждения. Проводится регулярная санитарная обработка помещений и проветривание, наполняемость дежурных групп не превышает 12 человек. В департаменте образования отмечают, что в случае повышения спроса родителей на работу таких дежурных групп будет рассматриваться возможность их открытия и в других детских садах города.



По дополнительным вопросам, связанным с функционированием дежурных групп, родители могут обратиться непосредственно к заведующему детсадом либо в департамент образования администрации Перми по телефонам: 212-73-18 и 212-98-47. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

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