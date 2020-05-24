Пермские туристы из Нью-Йорка и Гоа вернулись домой благодаря поддержке краевых властей

13:51 | 25.05.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Пермь из Уфы доставлены 6 наших земляков, из них пятеро из Нью-Йорка и один турист из Гоа. Ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.



Сегодня, 25 мая, в 5 утра земляков благополучно доставили в микроавтобусе. В группе сопровождения из Уфы в Пермь находился представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



Вывоз земляков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобус оборудован средствами защиты для водителя. Пассажиры получили продуктовые наборы в дорогу.



По приезде в Пермь все прибывшие размещены в одном из лечебных учреждений города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. У всех взяты тесты на COVID-19.



В ближайших планах краевых властей 27 мая вернуть в регион туристов, которые прилетят в Екатеринбург из Таджикистана. По приезде граждане пройдут обязательную обсервацию.



Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь более трехсот граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты.

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