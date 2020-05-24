В четверг в Перми будет запрещена продажа спиртного

13:01 | 25.05.2020

28 мая, в День пограничника, в соответствии с постановлением краевого правительства в Прикамье не допускается розничная продажа алкоголя.



Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа размером от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.

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