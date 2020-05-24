В Прикамье среди новых заболевших коронавирусом 80% младше 65 лет

12:59 | 25.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения COVID-19: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1410. Ежесуточный прирост больных составил 3,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни третий день подряд меньше 1.



Из 43 новых инфицированных - 17 мужчин, 25 женщин, 1 ребёнок. Младше 45 лет – 23 человека, 11 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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