В июне в Пермском крае начнется строительство четырех школ для 3000 детей

12:44 | 25.05.2020

Заключены контракты на строительство двух школ: в Перми и Верещагино.



В следующем месяце в Пермском крае начнется возведение четырех школ, куда смогут пойти почти 3000 детей. Это школы в Перми по ул. Юнг Прикамья, 3, в Верещагино, Соликамске и Нытвенском районе (с. Мокино).



Сейчас подрядчики готовят строительные площадки, в июне они приступят к строительным работам.



Объекты в Нытвенском районе и Соликамске уже встали под надзор Инспекции Госстройнадзора. В ближайшее время под надзор встанут еще две школы: в Перми и Верещагино. Уже заключены муниципальные контракты на их строительство.



В школу на ул. Юнг Прикамья в Кировском районе Перми смогут пойти 1100 ребят. Это будет четырехэтажное здание площадью более 25 тыс. квадратных метров. Открытие школы запланировано на 2022 год. Объект строится в рамках реализации национального проекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.



Еще одна большая школа будет построена в Верещагино. В трехэтажном здании площадью 11,69 тыс. квадратных метров смогут обучаться 675 детей. Сдать школу в эксплуатацию планируется в 2021 году.

© «Вечерние ведомости»