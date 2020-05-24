В Прикамье за сутки зафиксировано 43 случая коронавируса

12:40 | 25.05.2020

На 25 мая за последние сутки в Пермском крае подтверждено 43 случая COVID-19, всего с начала пандемии заболели 1410 прикамцев.



Выздоровели еще 12 человек, всего от коронавируса исцелились 692 пациента. Один человек умер – основной причиной смерти 74-летнего мужчины стал туберкулез.



В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 353 427.

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