Неделя в Перми будет теплой

12:27 | 25.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, дождь. Сегодня, 25 мая, днем в Перми будет около 13°C, сильный дождь; ночью ожидается около 8°C.



Завтра воздух прогреется до 18°C. В среду, 27 мая, потеплеет до 22°C. В четверг будет около 18°C. В пятницу столбик термометра покажет 20°C, в выходные, по предварительным прогнозам, еще потеплеет.

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