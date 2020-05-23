В Пермском крае подтверждено еще 43 случая COVID-19

15:06 | 24.05.2020

На 24 мая за сутки в Прикамье выявлено 43 случая коронавирусной инфекции, всего их стало 1367. Ежесуточный прирост больных – 3,2%, коэффициент распространения болезни – 0,92.



Из 43 новых зараженных 26 человек лечатся в больницах, 14 изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, три случая зафиксированы посмертно. Сорок человек – это 25 женщин, 11 мужчин, четыре ребенка. Младше 45 лет – 17 человек, 15 человек в возрасте 45-65 лет, четыре человека старше 65 лет. У трех пациентов – 68, 82 и 84 лет – COVID-19 был обнаружен посмертно. Причины смерти уточняются.



За прошедшие сутки умерли двое инфицированных коронавирусом: женщина 68 лет умерла от коронавирусной инфекции, мужчина 79 лет – от тяжелого онкологического заболевания. Всего в Прикамье сейчас время зафиксировано 45 летальных исходов пациентов.



Выздоровели и выписаны за сутки 11 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 680 человек.



В России за сутки зафиксировано 8599 новых случаев COVID-19, из них 2516 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 344 481.

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