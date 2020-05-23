Игорь Сапко передал порядка десяти тысяч медицинских масок волонтерскому центру для раздачи пермякам

14:35 | 24.05.2020

Сегодня пермские активисты волонтерского центра «Единой России» по инициативе депутата Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игоря Сапко провели акцию по раздаче медицинских масок населению. Было организовано четыре площадки в Индустриальном, Орджоникидзевском, Кировском, Свердловском районах города Перми. Всего было роздано порядка десяти тысяч медицинских масок. Сейчас Игорь Сапко находится на самоизоляции, он пообщался с ребятами перед началом акции по видеоконференции.

«Думаю, наша небольшая помощь будет полезна жителям. Медицинская маска сейчас - предмет первой необходимости. Этой акцией, в первую очередь, мы хотим напомнить нашим гражданам о соблюдении мер санитарной безопасности и обязательном ношении масок в общественных местах», - отметил Игорь Сапко.

Также к акции присоединились депутаты Пермской городской Думы. Напомним, Игорь Сапко уже передавал средства индивидуальной защиты для Пермской станции скорой медицинской помощи и полка ДПС ГИБДД по городу Перми.

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