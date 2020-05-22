В городских лесах Перми завершился первый этап противоклещевой обработки

20:08 | 23.05.2020

В этом году акарицидная обработка прошла на площади почти 700 га. Специальный состав был распылен в наиболее посещаемых местах – вдоль дорожек и экотроп, в местах отдыха и на лесных полянах. Городские леса планируется обработать повторно в начале июня.



Обработка прошла в наиболее посещаемых пермяками местах – это экологические тропы, комплексные места отдыха и прилегающая к ним территория, например, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садовым участкам и жилым районам. Обработка проводилась под контролем участковых лесничих. После обработки специалисты Управления Росприроднадзора по Пермскому краю проконтролировали ее качество.



Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве обработка проведена по экологической тропе в особо охраняемой природной территории «Липовая гора», на территории у визит-центра, более чем в 10 местах отдыха, на дорожно-тропиночной сети в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на лесных полянах, используемых жителями для отдыха.



В Черняевском участковом лесничестве обработке подверглись прогулочные дорожки, а также экологические тропы «Дорога домой», «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», территория у визит-центра.



В Верхне-Курьинском участковом лесничестве обработаны экологические тропы «Большая сосновая» и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне «Гайва», территория вблизи школы №37 и ряд других.



В Нижне-Курьинском участковом лесничестве средство от клещей распылили вдоль экологических троп «Красные горки» и «Крым», на территории у визит-центра, в парке культуры и отдыха, на дорожки по периметру особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».



В Левшинском участковом лесничестве обработаны зеленые массивы поселка Новые Ляды, территория у визит-центра, места отдыха и экологические тропы «Чапаевская» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночная сеть, используемая жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.



Все работники участковых лесничеств работают в закрытой одежде и регулярно пользуются репеллентными аэрозолями от клещей. Сотрудники ведомства напоминают, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и проходить вакцинацию.



Отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить вглубь леса. Также во время отдыха на природе необходимо надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр, особенно детей и домашних животных.

© «Вечерние ведомости»