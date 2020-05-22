Пермь: новости дня
19:32 | 23.05.2020
Последний звонок для пермских выпускников состоится 25 мая
46 000 выпускников со всего Прикамья смогут встретиться на краевом последнем звонке. Мероприятие пройдет на площадке социальной сети ВКонтакте уже в понедельник, 25 мая. Для этого создана специальная встреча, найти ее можно по ссылке: https://vk.com/bezoomnyzvonok.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отмечает, что пандемия коронавируса спутала все планы этого года и поставила под угрозу одно из самых долгожданных мероприятий для наших выпускников – последний звонок.
«Конечно, невероятно жаль, что ребята не попрощаются со школой, не поблагодарят своих учителей в традиционной очной форме, - делится министр. – Но не нужно отчаиваться, будем использовать эту возможность, чтобы попробовать что-то новое. Впервые последний звонок пройдет в режиме онлайн!»
В понедельник с 10.00 до 20.00 в группе во ВКонтакте «БЕZOOMный ЗВОНОК» https://vk.com/bezoomnyzvonok ребят ждет насыщенная программа: конкурсы и интерактивы, прямые включения из территорий края, поздравления от известных пермяков, спортсменов и актеров. За активное участие ребята смогут выиграть сертификаты на обучение в языковой онлайн-школе, приобретение аудио- и печатных книг и другое. В конце вечера все смогут «посетить» концерт кавер-группы So[Fix]. Музыканты поздравят школьников и споют для ребят в прямом эфире.
Право подать последний звонок для всех выпускников края предоставляется победителю регионального этапа «Ученик года 2020» Хусану Акулову. В этом году Хусан оканчивает 11 класс средней общеобразовательной школы поселка Пашия Горнозаводского района.
«Хочется, чтобы мы объединились и отпраздновали окончание учебного года, несмотря на расстояние, – говорит Хусан. – Еще полгода назад люди считали странными выпускные в Японии в популярной компьютерной игре, а сегодня – это наша реальность. Хоть праздник и будет онлайн, но даже через экран нам удастся ощутить поддержку всех ребят, поблагодарить наших педагогов, которые столько сил в нас вложили!»
Поздравить выпускников Пермского края и посмотреть видеопоздравления можно в социальных сетях по хештегу #беzoomныйзвонок. Прямые включения также планируются на телеканале Ветта, в понедельник, 25 мая, в 12.00 и в 20.00.
© «Вечерние ведомости»
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