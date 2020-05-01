Пермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусом

17:52 | 22.05.2020

В Пермский край поступили 5 изолирующих боксов для медицинской эвакуации пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Они позволяют полностью изолировать пациента, при этом сделать процесс перевозки для него комфортным.



Боксы оснащены бактерицидными фильтрами и имеют положительный поддув воздуха, благодаря этому пациент внутри чувствует себя комфортно. Боксы были поставлены в Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф и переданы на станции скорой медицинской помощи в Пермь, Чайковский, Кунгур и Березники.



До 5 июня ожидается поступление еще 5 боксов, которые будут также распределены на крупные подразделения скорой помощи в Пермском крае.



«На наш взгляд, после поступления еще 5 изолирующих боксов потребность в данном виде оборудования для края будет полностью закрыта. Методическое сопровождение работы, в свою очередь, мы оставляем за собой», - подчеркнул Олег Владимирович Федоткин, директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф.



Напомним, коронавирус в Пермском крае выявлен у жителей 36 территорий. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1824 койки в медучреждениях региона. Из них 1264 койки с кислородом, к мобилизации подготовлено еще 150 концентраторов кислорода. На сегодня, с учетом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 17 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (1468 коек), а также в крупных населенных пунктах края (359 коек). Дополнительно в регионе будет подготовлено еще 800 резервных коек.

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