Энергетики проверяют теплосети в Свердловском районе Перми

17:33 | 22.05.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») продолжают плановые гидравлические испытания теплосетей. В Перми «опрессовки» с 21 мая проводятся в Свердловском районе Перми. С этой даты теплоэнергетики начали проверку теплосетей, по которым теплоноситель поступает в 37 многоквартирных домов и 2 социальных объекта.



Гидравлические испытания: 21.05-03.06



Ул. Островского, 46а;



Ул. Тихая, 22, 23;



Ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;



Ул. Серединная, 2, 3;



Ул. Революции, 5/1, 7, 9а;



Ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46/3;



Бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а;



Ул. Островского, 46а (МАОУ "СОШ №61");



Ул. Народовольческая, 28 (МАДОУ Д/с №422).



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.



Нормативный срок отключений энергоресурса – 14 дней. Зачастую управляющие компании не выдерживают этот период и не предупреждают жителей. Поэтому при отсутствии горячей воды в первую очередь нужно уточнять информацию в УК или ТСЖ.



В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

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