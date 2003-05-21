Пермь: новости дня
17:33 | 22.05.2020
Энергетики проверяют теплосети в Свердловском районе Перми
Гидравлические испытания: 21.05-03.06
Ул. Островского, 46а;
Ул. Тихая, 22, 23;
Ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;
Ул. Серединная, 2, 3;
Ул. Революции, 5/1, 7, 9а;
Ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46/3;
Бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а;
Ул. Островского, 46а (МАОУ "СОШ №61");
Ул. Народовольческая, 28 (МАДОУ Д/с №422).
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.
«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.
Нормативный срок отключений энергоресурса – 14 дней. Зачастую управляющие компании не выдерживают этот период и не предупреждают жителей. Поэтому при отсутствии горячей воды в первую очередь нужно уточнять информацию в УК или ТСЖ.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:19 | 22.05.2020
В свердловском Минкульте разработали план поэтапного открытия учреждений
18:45 | 22.05.2020
В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски
18:34 | 22.05.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 1 июня
18:22 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле начали ремонт 14 улиц
18:09 | 22.05.2020
Третьеклассник из Екатеринбурга превратил «Дядю Степу» в Царя-светофора
18:05 | 22.05.2020
Больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге проживают в Железнодорожном районе
17:57 | 22.05.2020
Пермским НКО предоставят поддержку по аренде федерального имущества
17:52 | 22.05.2020
Пермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусом
17:52 | 22.05.2020
В центре Екатеринбурга автомобиль провалился в дорожную яму
17:37 | 22.05.2020
Выходные на Среднем Урале пройдут с дождями и грозой
17:33 | 22.05.2020
Энергетики проверяют теплосети в Свердловском районе Перми
17:16 | 22.05.2020
Под Верхней Пышмой спасатели шесть часов тушили пожар на площади 200 квадратных метров
16:57 | 22.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 200 тысяч
16:40 | 22.05.2020
Анатолий Литовченко рассказал о новых выплатах по уходу за детьми
16:31 | 22.05.2020
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка обвиняется в хищении миллиона рублей у пенсионера
15:58 | 22.05.2020
В Екатеринбурге будут осуждены кибермошенники, похитившие средства с 39 счетов россиян
15:37 | 22.05.2020
На автодороге в Свердловской области загорелся автомобиль
15:05 | 22.05.2020
Коронавирус выявлен в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
14:36 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле от коронавируса скончался монах
14:28 | 22.05.2020
В Перми временно закроют для посещения набережную Камы
14:17 | 22.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил очередной антирекорд
13:26 | 22.05.2020
Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом
13:06 | 22.05.2020
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка Covid-19
13:04 | 22.05.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 4,15%
12:51 | 22.05.2020
Директор пермского бизнес-инкубатора в прямом эфире расскажет о мерах поддержки перевозчиков
12:46 | 22.05.2020
В России коронавирусом заболели ещё 8 894 человека
12:43 | 22.05.2020
Проведение ЕГЭ-2020 в Пермском крае планируется начать 29 июня
12:42 | 22.05.2020
Число смертей пациентов с Covid-19 на Среднем Урале достигло 12
12:41 | 22.05.2020
В Пермском крае выявлен еще 51 случай коронавируса
12:28 | 22.05.2020
Выходные в Перми будут прохладными
12:23 | 22.05.2020
Covid-19 не станет помехой для проведения «Мисс Екатеринбург»