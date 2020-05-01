В Прикамье откроется шестая лаборатория для проведения анализов на коронавирус

15:21 | 22.05.2020

Ежедневно в Пермском крае сейчас проводят порядка 3 тысяч тестов.



В Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России МСЧ № 140 начнут проводить исследования на COVID-19. Открытие шестой в регионе лаборатории, где будут проверять тесты жителей Пермского края на коронавирус, запланировано в конце мая. Здесь будет проводиться не менее 180 тестов в сутки. Тест-системы будут поставляться в МСЧ № 140 за счет Федерального медико-биологического агентства России.



Напомним, на территории Пермского края тесты исследуются в четырех государственных лабораториях (на базе СПИД-центра, инфекционной больницы, станции переливания крови и краевой клинической больницы), а также в Центре эпидемиологии. Кроме того, для проведения большего количества исследований в лаборатории на базе СПИД-центра введен ночной режим работы. На сегодня уже проведено 91 207 исследований, в среднем в сутки проводится около 3 тыс. тестов на COVID-19.



Одним из параметров, на которые ориентируется оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, является доля тестов на 100 тыс. населения. Для перехода региона на второй этап снятия ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тыс. человек. Сегодня этот показатель составляет 88 тестов на 100 тыс. человек.

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