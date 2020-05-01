Пермь: новости дня
15:21 | 22.05.2020
В Прикамье откроется шестая лаборатория для проведения анализов на коронавирус
В Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России МСЧ № 140 начнут проводить исследования на COVID-19. Открытие шестой в регионе лаборатории, где будут проверять тесты жителей Пермского края на коронавирус, запланировано в конце мая. Здесь будет проводиться не менее 180 тестов в сутки. Тест-системы будут поставляться в МСЧ № 140 за счет Федерального медико-биологического агентства России.
Напомним, на территории Пермского края тесты исследуются в четырех государственных лабораториях (на базе СПИД-центра, инфекционной больницы, станции переливания крови и краевой клинической больницы), а также в Центре эпидемиологии. Кроме того, для проведения большего количества исследований в лаборатории на базе СПИД-центра введен ночной режим работы. На сегодня уже проведено 91 207 исследований, в среднем в сутки проводится около 3 тыс. тестов на COVID-19.
Одним из параметров, на которые ориентируется оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, является доля тестов на 100 тыс. населения. Для перехода региона на второй этап снятия ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тыс. человек. Сегодня этот показатель составляет 88 тестов на 100 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:19 | 22.05.2020
В свердловском Минкульте разработали план поэтапного открытия учреждений
18:45 | 22.05.2020
В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски
18:34 | 22.05.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 1 июня
18:22 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле начали ремонт 14 улиц
18:09 | 22.05.2020
Третьеклассник из Екатеринбурга превратил «Дядю Степу» в Царя-светофора
18:05 | 22.05.2020
Больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге проживают в Железнодорожном районе
17:57 | 22.05.2020
Пермским НКО предоставят поддержку по аренде федерального имущества
17:52 | 22.05.2020
Пермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусом
17:52 | 22.05.2020
В центре Екатеринбурга автомобиль провалился в дорожную яму
17:37 | 22.05.2020
Выходные на Среднем Урале пройдут с дождями и грозой
17:33 | 22.05.2020
Энергетики проверяют теплосети в Свердловском районе Перми
17:16 | 22.05.2020
Под Верхней Пышмой спасатели шесть часов тушили пожар на площади 200 квадратных метров
16:57 | 22.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 200 тысяч
16:40 | 22.05.2020
Анатолий Литовченко рассказал о новых выплатах по уходу за детьми
16:31 | 22.05.2020
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка обвиняется в хищении миллиона рублей у пенсионера
15:58 | 22.05.2020
В Екатеринбурге будут осуждены кибермошенники, похитившие средства с 39 счетов россиян
15:37 | 22.05.2020
На автодороге в Свердловской области загорелся автомобиль
15:05 | 22.05.2020
Коронавирус выявлен в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
14:36 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле от коронавируса скончался монах
14:28 | 22.05.2020
В Перми временно закроют для посещения набережную Камы
14:17 | 22.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил очередной антирекорд
13:26 | 22.05.2020
Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом
13:06 | 22.05.2020
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка Covid-19
13:04 | 22.05.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 4,15%
12:51 | 22.05.2020
Директор пермского бизнес-инкубатора в прямом эфире расскажет о мерах поддержки перевозчиков
12:46 | 22.05.2020
В России коронавирусом заболели ещё 8 894 человека
12:43 | 22.05.2020
Проведение ЕГЭ-2020 в Пермском крае планируется начать 29 июня
12:42 | 22.05.2020
Число смертей пациентов с Covid-19 на Среднем Урале достигло 12
12:41 | 22.05.2020
В Пермском крае выявлен еще 51 случай коронавируса
12:28 | 22.05.2020
Выходные в Перми будут прохладными
12:23 | 22.05.2020
Covid-19 не станет помехой для проведения «Мисс Екатеринбург»