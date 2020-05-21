В Перми временно закроют для посещения набережную Камы

14:28 | 22.05.2020

Для профилактики распространения коронавируса принято решение приостановить доступ на набережную с 23 мая. Ежедневное количество посетителей составляет порядка 10-12 тысяч человек. При этом в регионе сохраняется прирост заболеваемости.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, ограничение на посещение вводится пока только на набережной. С 23 мая проход на нее будет закрыт со всех сторон.



Что касается муниципальных парков, решение о приостановке доступа на их территорию будет принято в случае резкого увеличения их посещений, а также несоблюдения гражданами рекомендаций по использованию средств индивидуальной защиты и социальному дистанцированию.

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