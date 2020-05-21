Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 4,15%

13:04 | 22.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 51 новый случаев заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1277. Ежесуточный прирост больных составил 4,15% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,04.



Из 49 новых инфицированных - 24 мужчины, 22 женщины, 3 ребёнка (2 мальчика и 1 девочка). Младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



На 22 мая зафиксированы ещё 2 летальных исхода, у пациентов 57 и 68 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти уточняются. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 36 летальных исходов, связанных с COVID-19.

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