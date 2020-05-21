Проведение ЕГЭ-2020 в Пермском крае планируется начать 29 июня

12:43 | 22.05.2020

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.



Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.



Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.



Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.



«Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году по поручению главы региона Дмитрия Махонина мы усилим меры безопасности в экзаменационных пунктах, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся - не менее 1,5 метра. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня. У всех на входе будут проверять температуру».



Отметим, ранее был отменен ОГЭ в 9 классах и изменен формат проведения ЕГЭ в 11 классах. В этом году сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют около 10500 человек.

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