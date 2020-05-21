В Пермском крае выявлен еще 51 случай коронавируса

12:41 | 22.05.2020

На 22 мая за сутки в Прикамье зафиксирован 51 случай COVID-19, общее количество случаев достигло 1277.



За прошедшие сутки выписаны 44 человека; всего в регионе выздоровели от коронавируса 634 пациента. Одна пациентка умерла: у женщины 88 лет произошел инфаркт миокарда. Всего в Пермском крае умерли 34 человека, имевших коронавирусную инфекцию, из них 20 – не от COVID-19.



В России за сутки подтверждено 8894 случая коронавируса, всего их стало 326 448.

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