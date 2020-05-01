Пермь: новости дня
20:54 | 21.05.2020
Пермяки помогают медикам, которые живут на работе из-за коронавируса
Уже 1500 горячих обедов для врачей скорой помощи приготовили сотрудники ресторана The Hound. Продукты и контейнеры передают пермяки, партнеры и команда SOSеди.
«Из-за увеличившейся нагрузки у медиков не было возможности полноценно питаться, но благодаря усилиям обычных людей врачи теперь вовремя получают горячие обеды с самыми теплыми пожеланиями от всех горожан», - говорит координатор команды SOSеди Мария Баженова.
Неравнодушие пермяков и быстрая реакция волонтеров позволили оперативно доставить в больницы кухонный комбайн, шесть мультиварок и две стиральные машины. В медучреждениях врачи не только спасают людей от коронавируса, но и практически живут.
SOSеди также помогают жителям города самоорганизоваться и передают им необходимую информацию о нуждах сотрудников. Так, например, Денис Чугунов за свой счет установил в МСЧ №1 кофейный автомат и собирается снабжать его всем необходимым до окончания эпидемии.
Помочь медперсоналу не отвлекаться от борьбы с коронавирусом на мелкие бытовые вопросы может каждый пермяк. Для этого нужно отправить SMS на номер 3434 со словами «Соседи сумма». Например, «Соседи 100». Также можно сделать перевод по реквизитам, указанным на SOSEDIPERM.RU в разделе «Помочь».
Напомним, SOSеди — это объединение обычных пермяков, участников Бессмертного полка в Перми, проектов центра ГРАНИ, фонда «Дедморозим», поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае, приюта «Матроскин», центра для людей в беде «Территория передышки», общественной организации «Территория семьи», которые объединились, чтобы поддержать горожан во время пандемии коронавируса. Ведь #впермивсесоседи.
© «Вечерние ведомости»
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