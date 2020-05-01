Пермь: новости дня
17:44 | 21.05.2020
В Перми завершен первый этап обработки зеленых массивов от клещей
С установлением теплой погоды и наступлением периода активности клещей в Перми традиционно проводится акарицидная обработка. В Ленинском районе обработаны все парки и скверы в центре города. В частности, сквер возле Театра оперы и балета, набережная Камы, сквер Гоголя и другие объекты.
В Свердловском районе обработаны газоны на площади Карла Маркса, Комсомольской площади, улице Революции, улице Героев Хасана. Обработан от клещей сквер у Дворца культуры им. Солдатова, сквер по улице Краснополянской, сквер «Победителей», бульвар по Комсомольскому проспекту от улицы Белинского до улицы Чкалова. В Дзержинском районе обработаны скверы им. Дзержинского и им. Новосёлова, сад 250-летия Перми, Балатовский парк.
Как сообщили в администрации Кировского района, обработана территория всех парков и скверов в радиусе 10 метров от пешеходных дорожек, общая площадь обработки составила 7,45 га. В первую очередь обработан бульвар на улице Ласьвинской и сквер на улице Худанина, а также парк «Счастье есть», скверы по улицам Невского и Торговой, у ДК «Урал» и у ДК им. Кирова.
В Индустриальном районе Перми специализированная организация провела работы по дератизации и акарицидной обработке на бульваре и в сквере по улице Космонавта Леонова, также обработаны газоны по проспекту Декабристов, в сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4) и другие зеленые массивы. Общая площадь обрабатываемой территории составила 7,2 га. Для акарицидной обработки территории района использовались высококачественные препараты, которые действуют исключительно на клещей и не представляют опасности для человека и животных. Проведенная специалистами проверка показала, что обработка выполнена эффективно.
В Мотовилихинском районе обработаны газоны по улице Уральской, 86а, вдоль технического проезда по улице Гашкова, 12, по улице Крупской, 68, скверы около здания по улице Технической, 10, у памятника архитектуры «Дом специалистов», по улице Аркадия Гайдара. Также работы проведены на бульваре по улице Крупской от улицы Макаренко до улицы Ушинского, в сквере «Парад планет» около планетария, в сквере на площади Дружбы. Общая площадь обрабатываемой территории составила более 10 га. Следующая обработка запланирована на июнь 2020 года.
В Орджоникидзевском районе обработаны сквер у дворца культуры им. Пушкина, сквер «Пионерский», бульвар по улице Репина, сквер по улице Кавказской, сквер им. Морозова, сквер у ж/д станции «Молодежная» и сквер им. Мичурина. Обработку провела специализированная организация по договору, заключенному с МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района».
Кроме того, проведена акарицидная обработка территории всех городских кладбищ. Во время проведения всех работ устанавливались специальные предупреждающие информационные щиты, а обрабатываемую территорию ограждали сигнальными лентами. Обработка территории проводилась с применением специальной аппаратуры, которая позволяет обеспечить равномерное покрытие поверхности раствором. Распад использованного химического вещества на открытых территориях происходит в течение полутора месяцев. Клещи, попадающие на обработанную территорию в течение этого периода, погибают.
© «Вечерние ведомости»
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