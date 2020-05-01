В Перми стартует второй этап внедрения новой маршрутной сети

17:31 | 21.05.2020

С 1 июня по-новому начнут следовать 15 автобусных маршрутов Дзержинского, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского и Свердловского районов. Сезонные изменения коснутся двух маршрутов, впервые на линию выйдут 5 новых маршрутов.



- Уже два года в Перми идет процесс внедрения новой транспортной модели. Основная ее цель – повышение качества пассажирских перевозок, – отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева в ходе прямого эфира, посвященного изменению маршрутной сети, в группе администрации города «Пермь Первая» в социальной сети «ВКонтакте».



Одним из важных элементов новой транспортной модели является маршрутная сеть. Преобразования начались с 1 апреля этого года. В первый этап были включены Кировский и Орджоникидзевский, частично Мотовилихинский и Дзержинский районы, в которых остро стоял вопрос организации новых транспортных связей и повышения интенсивности движения из района в центр города. Например, автобус №80 был запущен в режиме «экспресс», это позволяет жителям быстрее добраться из Кировского района в центр города. В Орджоникидзевском районе хорошо себя зарекомендовал маршрут №22. О запуске автобуса просили жители, чтобы связать левый и правый берега внутрирайонным маршрутом.



Отметим, что внедрение новой маршрутной сети происходит поэтапно, параллельно с внедрением бесплатных пересадок на этих маршрутах и появлением возможности оплачивать проезд банковскими картами.



Во второй этап включены маршруты левобережной части Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. В этих районах продолжится развитие внутрирайонных связей, сокращение интервалов движения на высоко востребованных маршрутах, а также сокращение избыточного дублирования в центре.



Так, новые связи будут реализованы за счет запуска новых маршрутов: кольцевых №28/29 в Индустриальном районе, №55 в Мотовилихинском районе, №45 и №57 в Свердловском районе. Маршруты №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» и №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» будут курсировать в пределах Индустриального района и обеспечат связь проспекта Декабристов, улицы Советской Армии, шоссе Космонавтов, улиц Архитектора Свиязева и Карпинского. Также эти маршруты запускаются для компенсации движения автобусного маршрута №80, который будет укорочен до Ипподрома. Автобусный маршрут №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка» позволит жителям микрорайона Архиерейка добраться до большинства крупных пересадочных узлов города: Комсомольский проспект, Автовокзал, Печатная фабрика «Гознак», Ипподром. Для жителей микрорайона Крохалева будет организован новый маршрут №57 «микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный», который свяжет микрорайоны Крохалева, Владимирский и Юбилейный с предприятиями, расположенными на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Куйбышева. Также на линию снова выйдет автобусный маршрут №45 «улица Мильчакова – микрорайон Крохалева», который обеспечит прямую связь с Центральным рынком.



Повышение интенсивности движения транспорта будет осуществляться за счет увеличения единиц транспорта и сокращении времени, требующегося на прохождение маршрута. Так, например, на маршруте №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» будет добавлено 4 автобуса.



Укорачивание отдельных маршрутов до Комсомольской площади, улицы Попова и района Центрального рынка позволит сократить излишнее дублирование и переизбыток транспорта в центральной части города, что в свою очередь приведет к уменьшению заторов на Комсомольском проспекте, улицах Пушкина и Ленина, снижению вредных выхлопов в атмосферу, повышению уровня безопасности и комфорта поездок.



Отметим, что эти изменения маршрутной сети являются не последними. По планам следующие этапы изменения маршрутной сети города будут происходить 1 и 15 июля этого года. Напомним, на сайте МКУ «Гортранс» работает специальная вкладка «Новая маршрутная сеть» http://gortransperm.ru/newroute, где опубликованы схемы движения и подробное описание каждого маршрута.

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