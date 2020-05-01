В Перми снесено три аварийных дома

14:31 | 21.05.2020

Расселение аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач для городских властей. Значительный объем финансирования из федерального, регионального и городского бюджетов позволил за два года в 3,5 раза увеличить число людей, получивших новые квартиры. В процессе расселения сейчас находятся 126 домов.



После расселения аварийные дома подлежат сносу. Так, 36 жильцов из дома на ул. Сусанина, 1 переселены в новое жилье, из дома по ул. Советской, 128б – 21 человек. Также снесен аварийный дом на ул. Фоминской, 42.



На данный момент к сносу готовят порядка 50 многоквартирных домов, которые находятся на завершающей стадии расселения. До 25 мая будут снесены дома по ул. Адмирала Старикова, 28 и Блочной, 9. В этом году по разным программам благоустроенное жилье получат 2,4 тыс. человек. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено 2 млрд рублей.



«Безусловно, программы сноса и расселения ветхого и аварийного жилья не должны сокращаться. Наоборот, желательно, чтобы финансирование по ним увеличивалось. Ведь в ближайшие годы нас ждёт существенный прирост такого жилого фонда. В Перми много домов, построенных в послевоенные годы, которые давно исчерпали свой ресурс. Их нужно сносить, а на их месте строить новые современные дома с длительным сроком эксплуатации», – отметил депутат Пермской городской Думы, председатель комитета Думы по градостроительству, планированию и развитию территории Алексей Дёмкин.



Депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев считает, что стоит не только увеличивать объем расселения из аварийного жилья, но и учитывать при этом интересы жильцов и подходить к работе более тщательно.



Напомним, что действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – возмещение за изымаемое жилое помещение и предоставление жилых помещений по договорам социального найма.



Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса.



Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 207-50-97. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания.

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