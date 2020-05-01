Молодежный парламент Перми помогает ветеранам и людям пожилого возраста

14:26 | 21.05.2020

Члены Молодежного парламента Светлана Старикова, Василий Павлов, Роман Посталовский, Сархан Алиев и Шарон Биняминов состоят в команде волонтеров «Молодой Гвардии», Александр Борисов и Егор Коноплев – в команде общероссийского движения «Волонтеры Победы». Почти два месяца волонтеры по просьбам пожилых людей закупают продукты и необходимые лекарства в аптеках, помогают с доставкой питьевой воды, выносят мусор.



Надежда Павловна Пермякова и Роза Шамиловна Машковская благодарят волонтеров за оказанную помощь, ведь сейчас она им просто необходима.



«Здоровье прежде всего, каждый из нас ходит в масках и перчатках, а передача продуктов, лекарств, воды осуществляется бесконтактным способом», – рассказывают волонтеры.



Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса создан на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Заявки принимаются по телефонам call-центра: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92.

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