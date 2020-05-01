В Перми планируют внести изменения в Генеральный план и ПЗЗ

18:28 | 20.05.2020

Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил проект решения по изменению Генерального плана. Речь идет о сокращении ул. Советской на участке от ул. Осинской до ул. Попова без ее пересечения в Ленинском районе.



По данным администрации Перми, изменения необходимы для повышения доступности земельных участков и объектов недвижимости. На данном участке в рамках инвестиционного проекта будет построен многофункциональный центр с гостиницей. Улица Попова имеет крутые откосы, которые фактически не используются, перепад высот на отдельных участках достигает 14 метров, на пересечении улиц Попова и Советской – 9 метров. Улицы практически не пересекаются, без сложных инженерных решений организовать сквозной проезд через ул. Попова невозможно.



На ул. Советская обустроят надземный пешеходный переход, будет расширена автомобильная дорога.



Депутат Валерий Шептунов поинтересовался, будет ли переход передан в муниципальную собственность, кто будет заниматься его содержанием. Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич пояснил, что с самого начала застройщик планировал обустроить данный участок, строительство осуществляется за его счет. По завершении работ объект будет передан муниципалитету.



Также был рассмотрен вопрос об изменении предельного параметра высотности «не менее 4-х этажей» для зон центра и жилой застройки. Администрация предлагает отменить данный параметр, так как возникают вопросы со строительством объектов коммунального обслуживания. Они не превышают 1-2 этажей, однако, в соответствии с правилами, для проведения реконструкции этажность объектов приходится увеличивать. Отмена параметра окажет благоприятное влияние на инвестиционный климат города и с учетом роста количества торговых и административных зданий позволит избежать возможных трудностей в будущем.



Депутат Михаил Бесфамильный спросил, будут ли применяться подобные изменения к другим территориальным зонам. Ольга Немирова пояснила, что в других зонах таких ограничений не предусмотрено.



Депутат Михаил Черепанов отметил, что проект очень своевременный, подобные изменения позволят беспрепятственно строить объекты коммунального обслуживания.



По итогам обсуждения комитет одобрил представленные проекты. Они будут рассмотрены на пленарном заседании 26 мая 2020 года.

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