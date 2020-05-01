Энергетики продолжают гидравлические испытания теплосетей в Кировском районе Перми

17:55 | 20.05.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») продолжают плановые гидравлические испытания теплосетей. В Перми «опрессовки» с 18 мая проводятся в Кировском районе Перми. С этой даты теплоэнергетики начали проверку теплосетей, по которым теплоноситель поступает в 94 многоквартирных дома.



Гидравлические испытания: 18.05-31.05



Ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 33, 35;



ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;



ул. Светлогорская, 15а, 21;



ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;



ул. Адмирала Ушакова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31;



ул. Судозаводская, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 31;



ул. Танцорова, 45, 73;



ул. Адмирала Макарова, 20/2, 22, 22а, 31, 31а, 34, 46;



ул. Калинина, 68, 74;



ул. Юнг Прикамья, 25, 25а, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 41;



ул. Байкальская, 20, 22, 24, 26, 28, 30;



ул. Богдана Хмельницкого, 80, 82а;



ул. Ласьвинская, 88, 88а, 98.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



«Энергокомпания создает безопасные условия труда для всех, кто заступает на смену. Персонал обеспечен масками и дезинфицирующими средствами. Централизованно организовано измерение температуры сотрудников, проводится антисептическая обработка цехов и производственных помещений», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Владислав Маслов.



Нормативный срок отключений энергоресурса – 14 дней. Зачастую управляющие компании не выдерживают этот период и не предупреждают жителей. Поэтому при отсутствии горячей воды в первую очередь нужно уточнять информацию в УК или ТСЖ.



В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

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