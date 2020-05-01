В Перми начался текущий ремонт дорог частного сектора

17:45 | 20.05.2020

В районах города подрядчики ведут работы по отсыпке проезжей части дорог с последующим уплотнением. Перечень объектов формируется с учетом пожеланий жителей.



В Перми дороги частного сектора относятся, в основном, к 4-й категории содержания, на таких участках небольшой автомобильный и пешеходный трафик, поэтому здесь работы проводятся посредством профилирования покрытия в течение всего дорожного сезона. Кроме того, осуществляется выравнивание профиля с применением инертных материалов.



Как сообщили в администрации Свердловского района, идут работы по отсыпке щебнем дорог частного сектора. В микрорайоне Южный приведены в нормативное состояние улицы Самаркандская, Казахская, Таджикская, Туркестанская, Южноуральская, Узбекская. Также будут отсыпаны улицы Арагвинская и Лисичанская. В микрорайоне Новобродовский планируется выполнить работы на участках улиц Ясеневой, Кленовой, 4-й Радиальной, 5-й Радиальной, Осенней, Малиновой, Абрикосовой, Ландышевой. Также дороги частного сектора обновят в микрорайонах Голый мыс, Соболи и Липогорский.



В Индустриальном районе проведены работы по профилированию улицы Ягодной, 1-й Андроновской, Замулянской, Газосварщиков и других. Также были выполнены работы по ремонту инертным материалом на участке улицы Дивьинской от улицы Проселочной до улицы Милиционера Власова и улицы 9-го Мая от улицы Семченко до улицы Заслонова. В ближайших планах – проведение работ на улицах Верхнемуллинской, Приовражной, 1-й Карьерной. Текущий ремонт будет производиться с применением щебня и фрезерованного асфальтогранулята с последующим уплотнением. Перечень объектов формируется, в том числе, на основании обращений граждан.



В Мотовилихинском районе на минувшей неделе выполнен текущий ремонт на автомобильной дороге микрорайона Висим-2, которая ведет в частный сектор. Работы на участках проезжей части, находившихся в ненормативном состоянии, выполнены от улицы Сельскохозяйственной до проспекта Октябрят. Также в микрорайоне Висим ведутся работы по отсыпке щебнем улиц Свободы, Сельскохозяйственной и Володарского. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту участков улиц Колыбалова и Лядовской.



В Орджоникидзевском районе подрядные организации также приступили к текущему ремонту дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Начались работы в микрорайоне Заозерье – проведено профилирование проезжей части дороги, ведущей в сторону Заозерской РЭП, и улицы 2-й Пароходной. Также проведено грейдирование дороги, ведущей в микрорайон Нижняя Мостовая.

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