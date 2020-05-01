Пермь готовится ко второму этапу внедрения новой маршрутной сети

16:30 | 20.05.2020

С 1 июня изменения в маршрутной сети коснутся Дзержинского, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского и Свердловского районов. 21 мая замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента транспорта Анатолий Путин ответят на вопросы жителей в прямом эфире.



Первые изменения маршрутной сети общественного транспорта вступили в силу 1 апреля. По-новому поехали автобусные маршруты в Орджоникидзевском и Кировского, части Мотовилихинского и Дзержинского районов, где остро стоял вопрос организации новых транспортных связей и повышения интенсивности движения из района в центр города.



Внедрение новой маршрутной сети происходит поэтапно, параллельно с организацией бесплатных пересадок на этих маршрутах и появлением возможности оплачивать проезд банковскими картами. Основная цель изменений – сбалансировать объем транспортной работы в центре и районах города.



Во второй этап включены маршруты левобережной части Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. Здесь продолжится развитие внутрирайонных связей, сокращение интервалов движения на высоко востребованных маршрутах, а также сократится избыточное дублирование в центре, что в свою очередь приведет к уменьшению заторов на улицах города, снижению вредных выхлопов в атмосферу, повышению уровня безопасности и комфорта поездок.



Подробнее об изменениях маршрутов общественного транспорта второго этапа расскажут заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин в ходе прямого эфира в группе «Пермь Первая» в социальной сети «ВКонтакте», который состоится 21 мая в 13:00. Также спикеры ответят на вопросы зрителей прямого эфира.

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