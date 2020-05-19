Пермь: новости дня
12:40 | 20.05.2020
В Пермском крае зафиксировано еще 53 случая коронавирусной инфекции
За сутки выписан из больницы один человек. Всего выздоровели 557 переболевших коронавирусом. Отметим, на прошлой неделе вылечились 13 прикамцев старше 65 лет, включая трех пермячек в возрасте 80, 80 и 84 года.
За сутки умер один пациент: 81-летняя женщина имела коронавирусную инфекцию и сопутствующие заболевания, обусловленные возрастом. Всего в крае зафиксировано 33 летальных исхода пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.
В России за сутки выявлено 8764 случая коронавируса, общее количество с начала пандемии достигло 308 705.
© «Вечерние ведомости»
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