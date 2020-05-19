В Пермском крае зафиксировано еще 53 случая коронавирусной инфекции

12:40 | 20.05.2020

На 20 мая за сутки в Прикамье подтверждено 53 случая COVID-19, всего их стало 1178.



За сутки выписан из больницы один человек. Всего выздоровели 557 переболевших коронавирусом. Отметим, на прошлой неделе вылечились 13 прикамцев старше 65 лет, включая трех пермячек в возрасте 80, 80 и 84 года.



За сутки умер один пациент: 81-летняя женщина имела коронавирусную инфекцию и сопутствующие заболевания, обусловленные возрастом. Всего в крае зафиксировано 33 летальных исхода пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.



В России за сутки выявлено 8764 случая коронавируса, общее количество с начала пандемии достигло 308 705.

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