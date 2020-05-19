Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня

12:30 | 20.05.2020

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения инфекции. По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня.



Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.



По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, говорить о других изменениях режима (открытия мест общественного пользования, кафе, торговых центров) преждевременно. «Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер», – отметил он.



Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая.



В первую очередь ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров – это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.



При этом оперштаб 25 мая вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

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