В столице Прикамья по нацпроекту отремонтировали первый участок улицы Краснова

12:14 | 20.05.2020

Первый этап работ на улице Краснова (от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта) закончен. Сделаны тротуары, освещение и установлен бордюрный камень. Начались работы второго этапа: от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Уже отфрезеровано дорожное полотно, начинается выравнивание. Также ведутся работы по установке бордюрного камня. Освещение уже установлено на всем протяжении улицы (установка новых опор и плафонов освещения входит в работы по контракту).



Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и проекта Минтранса РФ «Улица Победы».



Последний приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, реализуется в 83 субъектах-участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.



В Перми к таким объектам относится улица Краснова. Цена контракта составляет почти 29,4 млн руб. Ремонт улицы Краснова стартовал в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного в 2017 году президентом РФ Владимиром Путиным. Однако специфика этого объекта состоит в том, что работы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт улицы, названной в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, выполняется в рамках федерального проекта «Улица Победы».



Дорожные работы в рамках проекта «Улица Победы» будут продолжаться до конца 2020 года.



А в Добрянке Пермского края улица Победы уже приведена в нормативное состояние. Она - одна из центральных улиц в городе. Ремонт автодороги производился также в рамках национального проекта «БКД». За это время подрядчик - ООО «ТСК» - заменил асфальтобетонное покрытие автодороги и бортовой камень, смонтировал четыре искусственные неровности. На участке были обустроены тротуары: положена тротуарная плитка, установлено барьерное ограждение и проведена планировка газона.



Кроме того, подрядчик обустроил парковочные места, установил дорожные знаки, нанес разметку, установил более трех десятков светильников и реконструировал два автобусных павильона. Цена контракта составила 34,6 млн руб. Ремонт продолжался четыре месяца. Гарантия по договору составляет 60 месяцев, и в течение этого срока подрядчик должен устранить за свой счет все возникающие дефекты покрытия.



Улица Краснова названа в честь Николая Федоровича Краснова – Героя Советского Союза, командира эскадрильи истребителей, который сбил 50 самолетов врага в годы Великой Отечественной войны. С 1938 по 1941 год Николай Федорович жил и работал в Перми, испытывал моторы на заводе №19 (ныне — АО «ОДК-Пермские моторы»). В это время у завода появился свой испытательный летный отряд на аэродроме Фролы, где стали базироваться несколько истребителей И 15 и И 153 для испытаний новых авиамоторов. В числе первых заводских летчиков-испытателей оказался и 24-летний Николай Краснов.

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