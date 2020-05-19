Пермь: новости дня
12:14 | 20.05.2020
В столице Прикамья по нацпроекту отремонтировали первый участок улицы Краснова
Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и проекта Минтранса РФ «Улица Победы».
Последний приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, реализуется в 83 субъектах-участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.
В Перми к таким объектам относится улица Краснова. Цена контракта составляет почти 29,4 млн руб. Ремонт улицы Краснова стартовал в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного в 2017 году президентом РФ Владимиром Путиным. Однако специфика этого объекта состоит в том, что работы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт улицы, названной в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, выполняется в рамках федерального проекта «Улица Победы».
Дорожные работы в рамках проекта «Улица Победы» будут продолжаться до конца 2020 года.
А в Добрянке Пермского края улица Победы уже приведена в нормативное состояние. Она - одна из центральных улиц в городе. Ремонт автодороги производился также в рамках национального проекта «БКД». За это время подрядчик - ООО «ТСК» - заменил асфальтобетонное покрытие автодороги и бортовой камень, смонтировал четыре искусственные неровности. На участке были обустроены тротуары: положена тротуарная плитка, установлено барьерное ограждение и проведена планировка газона.
Кроме того, подрядчик обустроил парковочные места, установил дорожные знаки, нанес разметку, установил более трех десятков светильников и реконструировал два автобусных павильона. Цена контракта составила 34,6 млн руб. Ремонт продолжался четыре месяца. Гарантия по договору составляет 60 месяцев, и в течение этого срока подрядчик должен устранить за свой счет все возникающие дефекты покрытия.
Улица Краснова названа в честь Николая Федоровича Краснова – Героя Советского Союза, командира эскадрильи истребителей, который сбил 50 самолетов врага в годы Великой Отечественной войны. С 1938 по 1941 год Николай Федорович жил и работал в Перми, испытывал моторы на заводе №19 (ныне — АО «ОДК-Пермские моторы»). В это время у завода появился свой испытательный летный отряд на аэродроме Фролы, где стали базироваться несколько истребителей И 15 и И 153 для испытаний новых авиамоторов. В числе первых заводских летчиков-испытателей оказался и 24-летний Николай Краснов.
© «Вечерние ведомости»
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