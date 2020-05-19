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12:09 | 20.05.2020

«Т Плюс» наращивает вложения в теплосети на 22%

В 2020 году ПАО «Т Плюс» намерено увеличить затраты на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей на 22% по сравнению с прошлым годом - до 15,5 млрд рублей. Это позволит выйти на рекордный уровень перекладки в 423 км. Об этом заявил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции, посвященной итогам осенне-зимнего периода.

Финансирование программ ремонта и модернизации генерирующих мощностей сохранится примерно на уровне прошлого года и составит 15,4 млрд рублей. Таким образом, общий объем вложений в тепловые сети и генерацию за 2020 год может превысить 30 млрд рублей.

«Т Плюс» последовательно наращивает инвестиции в улучшение технического состояния тепловых сетей и генерации. Благодаря этому количество повреждений на теплосетях «Т Плюс» в отопительном сезоне снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с 10 148 случаев до 9 558. Снижение числа технологических нарушений на генерирующем оборудовании составило 20% - всего зафиксировано 107 инцидентов против 133 годом ранее.

В Перми подготовка к зиме должна быть выполнена в любом случае, так как отопление и горячая вода необходимы жителям Перми и других городов Прикамья, где работает холдинг - Краснокамск, Березники, Чайковский, подчеркнул Андрей Вагнер. Уже сейчас в Перми начинаются гидравлические испытания тепловых сетей, перекладки теплосетей, модернизация оборудования на теплоисточниках. Все работы будут выполнены в полном объеме. Сейчас ремонты проводятся с соблюдением всех мер безопасности - персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В 2020 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции и Островского. Также запланированы перекладки на улицах Солдатова, Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской.

Всего в Перми планируется заменить порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей. В Березниках будет обновлено порядка 2 км теплопроводов, по 0,5 км - в Краснокамске и Чайковском.

Вместе с тем эти планы могут оказаться под угрозой при сохранении низкого уровня платежной дисциплины. Апрель ознаменовался падением собираемости платежей за тепловую энергию на 20%, причем наихудшие результаты продемонстрировали организации, обслуживающие жилой фонд. Андрей Вагнер призвал руководителей регионов обратить внимание на платежную дисциплину УК, ТСЖ и ЖСК, чтобы не допустить срыва подготовки городов к следующей зиме по вине этих организаций.

© «Вечерние ведомости»

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