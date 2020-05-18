В Перми опечатана «Шаверма»

14:56 | 19.05.2020

За нарушение миграционного законодательства судебные приставы Мотовилихинского района временно закрыли закусочную «Шаверма», сообщает УФССП по Пермскому краю. В заведении нелегально работала гражданка Азербайджана.



Индивидуальный предприниматель допустил к трудовой деятельности иностранную гражданку и не уведомил миграционные органы о факте трудоустройства и заключении соответствующего договора, чем нарушил действующее законодательство. Суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и на 14 суток приостановил деятельность принадлежащей ему закусочной по ул. Гашкова, 25.



Сейчас торговая точка опечатана. Приставы будут проверять исполнение решения суда.

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