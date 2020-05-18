Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 4,8%

12:59 | 19.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 52 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1125. Ежесуточный прирост больных составил 4,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе; коэффициент заражаемости – 1,2. Распространение коронавируса в Пермском крае отображено на интерактивной карте (https://www.permkrai.ru/antivirus/).



Из 49 новых инфицированных - 19 мужчин, 29 женщин, 1 ребёнок. Младше 45 лет – 17 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



На 19 мая зафиксированы ещё три летальных исхода, у пациентов 52, 77 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с COVID-19.

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