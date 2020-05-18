В Прикамье выявлено еще 52 случая COVID-19

12:39 | 19.05.2020

На 19 мая за последние сутки в Пермском крае зафиксировано 52 случая коронавируса, общее число заболевших достигло 1125.



Выздоровели и выписаны еще 29 пациентов. Всего излечились 556 человек.



В России за сутки подтверждено 9263 новых случая COVID-19, из них 3545 – в Москве. Общее количество заболевших с начала пандемии в стране составляет 299 941.

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