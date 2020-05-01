В Перми на улице Новогайвинской снимают старый асфальтобетон

18:23 | 18.05.2020

Ремонт объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в середине апреля. После снятия старого слоя покрытия подрядчик приступит к асфальтированию улицы на участке от улицы Новогайвинской, 97а до границы с Мотовилихинским районом, общая площадь ремонтируемого объекта составляет более 14 тысяч кв. метров.



Как рассказали в администрации Орджоникидзевского района, первым этапом стали подготовительные работы по геодезической съемке, установке информационных аншлагов и согласованию материалов. В выходные подрядная организация приступила к снятию старого асфальтобетонного слоя дорожного полотна.



После завершения этого этапа начнется укладка выравнивающего и основного слоев асфальтобетонного покрытия, отсыпка обочин, обустройство тротуара, ремонт остановочных площадок и замена трех павильонов, приведение в нормативное состояние газонов, нанесение дорожной разметки. Завершить комплексное благоустройство улицы Новогайвинской планируется до конца сентября 2020 года.



Кроме того, в 2019 году был проведен первый этап ремонта дороги по улице Новогайвинской на участке от железнодорожного переезда ООО «Уралгидросталь» до отворота в микрорайон Ширяиха. Было отремонтировано 24 тысяч кв. метров дороги.



В администрации района напоминают, что в соответствии с условиями муниципального контракта все ремонтные дорожные объекты имеют гарантийные обязательства, в случае выявления на объектах дорожного ремонта дефектов подрядчик будет устранять их за счет собственных средств весь гарантийный срок.

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