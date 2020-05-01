С начала года в Перми снесено уже три аварийных дома

17:50 | 18.05.2020

В 2020 году снесены дома по адресам: улица Сусанина, 1, улица Советская, 128б и улица Фоминская, 42. Жители получили благоустроенное жилье. К сносу готовят еще 50 домов. В этом году по разным программам благоустроенное жилье получат 2,4 тысячи человек.



Расселение аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач городских властей. Значительный объем финансирования из федерального, регионального и городского бюджетов позволил за два года в 3,5 раза увеличить число людей, получивших новые квартиры. В процессе расселения сейчас находятся 126 домов.



После расселения аварийные дома подлежат сносу. Так, 36 жильцов из дома на улице Сусанина, 1 переселены в новое жилье, из дома по улице Советской, 128б расселен 21 человек. Эти дома уже снесены, как и дом на улице Фоминской, 42. На данный момент к сносу готовят порядка 50 многоквартирных домов, которые уже находятся на завершающей стадии расселения. До 25 мая будут снесены дома по улицам Адмирала Старикова, 28 и Блочной, 9.



Напомним, в Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов заявлял, что реализация этих программ позволит расселить более 2,4 тысячи человек в этом году. На эти цели из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей.



Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – возмещение за изымаемое жилое помещение и предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Каждый из способов имеет ряд преимуществ.



Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 207-50-97. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания.

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