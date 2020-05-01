В Перми продолжается процедура комплектования детских садов

17:25 | 18.05.2020

Сейчас родителей оповещают о получении места в дошкольном учреждении. В этом году в детские сады города планируется зачислить 15 тысяч детей.



В основной период процедуры комплектования детских садов были сформированы списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места в дошкольном учреждении родителей начали оповещать с 16 мая. Сейчас происходит распределение мест с 4-часовым пребыванием, а также с 12-часовым – при наличии отказов от получения услуги на предыдущем этапе. Если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, ожидается, что ребенок сможет посещать детский сад с 1 июля, заключение договоров между семьями и дошкольными учреждениями планируется начать в июне.



В этом году прием детей производится с учетом преимущественного права проживающих совместно семей, в которых старший ребенок уже посещает детский сад. В этом году в дошкольные учреждения планируется зачислить 15 тысяч детей, всего муниципальные детские сады города посещает более 66 тысяч маленьких пермяков.



Напомним, городские власти ведут системную работу по созданию новых мест в детских садах: в этом году строятся новые детские сады на улице Желябова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест. Кроме того, готов к открытию новый детский сад на 160 мест по улице Революции, 52г, построенный в рамках соглашения краевых и городских властей с застройщиком «Кортрос-Пермь», новый детский сад сможет принять детей после снятия ограничительных мер.



По всем вопросам комплектования родители могут обратиться на «горячую» телефонную линию, которая работает в департаменте образования администрации Перми по номерам: 210-96-14, 212-98-47. Также вопросы родителей принимаются в районных отделах образования по месту жительства семьи.

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