Пермь: новости дня
17:09 | 18.05.2020
В 34 дворах Перми уже ведется ремонт по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В этом году ремонт придомовых территорий начался раньше обычного – уже в середине апреля подрядчик вышел на работы в Свердловском районе. Затем ремонт дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда» стартовал в Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах, в Индустриальном районе начались подготовительные работы. Уже полностью приведены в порядок придомовые территории на улице Краснова, 32, 34, Комсомольском проспекте, 51а.
- Пермь с 2017 года участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а с 2019 – в нацпроекте «Жилье и городская среда». В среднем, за год в городе комплексно благоустраивается более 100 дворов. Мы заранее проводим заявочную кампанию, в районных администрациях собираются комиссии с участием общественности, все поступившие заявки анализируются. Это позволяет оперативно приступать к реализации намеченных работ, – заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Сейчас ведутся работы в 34 дворах, объединяющих 51 дом, по адресам: Серебрянский проезд, 7, 87, улица Академика Курчатова, 7, улица Кояновская, 10, улица Академика Курчатова, 6, улица Моторостроителей, 19, 20, улица Сибирская, 71, 73, 75, улица Студенческая,18, 20, 28, 30, улица Гашкова,22, улица Академика Веденеева, 13, улица Александра Щербакова, 46, улица Вильямса, 4а, 24, 49, улица Косякова, 5, улица Лянгасова, 69а, улица Маршала Толбухина, 1, улица Молдавская, 18, улица Пушкина, 23 и другим.
Например, в Ленинском районе ремонтируется двор по улице Пушкина, 23. Здесь организовано ТСЖ, жители провели все необходимые собрания собственников, согласовали проект реконструкции придомовой территории, а теперь контролируют проведение работ. Здесь обустроят тротуары, оборудуют автомобильные парковки, установят скамейки и урны.
- Жители дома захотели благоустроить территорию, сделать ее удобной как для прогулок, так и для проезда автомобилей. Хорошо, что появилась возможность отремонтировать двор в рамках нацпроекта, потому что жителям не по силам было бы собрать значительные средства для проведения всех работ. Конечно, после ремонта главная задача жильцов – беречь двор, чтобы благоустройство служило нам годами, – рассказала председатель ТСЖ «Пушкина, 23» Галина Мымрина.
Как рассказали в администрации Свердловского района, во дворе на Комсомольском проспекте, 87 работы близятся к завершению – уже заасфальтирована тротуарная часть, в ближайшее время выполнят работы по асфальтированию придомовой территории.
- Дом на Компросе, 87 заметен издалека, потому что городские власти обратили внимание на фасады домов в центре и в прошлом году провели капитальный ремонт. Дополнительно жители дома получают комплексно отремонтированную территорию – это и тротуар, и придомовая территория, и газон, – прокомментировала председатель ТОС «Центроград» Римма Сарамбайкина.
Во дворе по Серебрянскому проезду, 7 уже заасфальтировали подходы к подъездам, подготовлено основание для асфальтирования придомовой территории и парковочного пространства. Во дворах по улице Сибирской, 71, 73, 75 планируется ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, оборудование автомобильных парковок, устройство тротуара.
Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, зачастую комплексно благоустраиваются большие дворы, которые объединяют сразу несколько домов. Так, подрядчики уже начали работы во дворах домов по адресам: улица Студенческая, 18, 20, 28, 30. Здесь появятся новые тротуары и заасфальтированная придомовая территория.
В Индустриальном районе продлен прием заявок на благоустройство придомовых территорий в рамках реализации нацпроекта. Здесь комплексно планируется благоустроить 14 дворов, объединяющих 24 многоквартирных жилых дома по адресам: улица Мира, 112, улица Стахановская, 53, 55, улица Братьев Игнатовых, 9, улица Стахановская, 29, проспект Декабристов, 15, улица Космонавта Беляева, 59, 61, улица Баумана, 29, 29а, улица Братьев Игнатовых, 7, улица Дениса Давыдова, 25, 25а, 27, 27а, улица Советской Армии, 49, улица Советской Армии, 51, улица Самолетная, 50, 52, улица Мира, 76, улица Архитектора Свиязева, 40/1, 40/2, улица Карпинского, 120, улица Подводников, 9.
Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в администрации районов. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.
В Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435. Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.
© «Вечерние ведомости»
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