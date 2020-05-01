«Горьковка» выбрала победителей конкурса «Библиотекарь года-2020»

16:58 | 18.05.2020

В библиотеке Горького выбрали победителей традиционного конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность», который в этом году проходит онлайн.



В 2020 году специалисты библиотек Пермского края состязались за звание лучшего библиотекаря Прикамья в номинациях:



- «Библиотекарь года. Государственные краевые библиотеки» (для работников краевых библиотек);



- «Библиотекарь года. Центральные библиотеки» (для работников центральных (межпоселенческих) муниципальных библиотек);



- «Библиотекарь года. Библиотеки-филиалы» (для специалистов библиотек, являющихся филиалами, структурными подразделениями муниципальных библиотек, библиотек поселений);



- «Библиотекарь года. Библиотеки – структурные подразделения» (для библиотекарей структурных подразделений организаций, осуществляющих библиотечную деятельность).



- «Библиотекарь года. Ведомственные библиотеки» (для специалистов библиотек образовательных учреждений: гимназий, лицеев, школ, вузов).



В общей сложности на конкурс поступило 20 заявок. Среди них – всего одна на номинацию «Государственные краевые библиотеки», поэтому конкурс в ней признан не состоявшимся. Жюри решило перенести дополнительную премию в номинацию «Центральные библиотеки», где были представлены наиболее сильные работы.



Победителями стали:

В номинации «Библиотекарь года. Центральные библиотеки»: Калинин Михаил Александрович, библиотекарь по организации работы коммуникационных площадок Центральной городской библиотеки МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система», Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек», Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина.



В номинации «Библиотекарь года. Библиотеки-филиалы»: Корлякова Татьяна Николаевна, заведующий Центральной детской библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска.



В номинации «Библиотекарь года. Библиотеки – структурные подразделения»: Шахторина Елена Александровна, библиотекарь МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения».



В номинации «Библиотекарь года. Ведомственные библиотеки»: Мальщукова Ирина Вениаминовна, педагог-библиотекарь, заведующий информационно-библиотечным центром МАОУ «Лицей № 10» г. Перми.



Победители конкурса в специальных номинациях, учрежденных АО «ТелекомПлюс» и Пермской краевой организацией Союза журналистов России, будут объявлены позднее.



По традиции церемония награждения победителей краевого конкурса «Библиотекарь года» происходит на медиафестивале «Книжная площадь», который ежегодно проводится в рамках празднования общероссийского Дня библиотек.



В этом году «Книжная площадь» пройдет в онлайн-формате 23 мая. В этот день на официальном сайте краевой библиотеки им. А. М. Горького https://www.gorkilib.ru/ будут опубликованы «Визитные карточки» победителей конкурса - презентации, раскрывающие их профессиональные достижения.



Организатор профессионального краевого конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность» - Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького при поддержке министерства культуры Пермского края.

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